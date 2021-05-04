Йошкар-Ола, , 11:34 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 4 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. В течение пяти предыдущих дней подтверждалось также по 15 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 121 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 532 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 17 человек. 231 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне, в регионе был зарегистрирован один летальный случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 358 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 107 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 222 человека, из них у 220 — пневмония, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 11 пациент, при этом госпитализированы 13 жителей Марий Эл.