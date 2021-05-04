Абакан, , 11:33 — REGNUM В Хакасии в течение последних нескольких недель регистрируется рост заболеваемости COVID-19. Коэффициент распространения инфекции не опускается ниже единицы, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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На заседании оперативного штаба 4 мая руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Татьяна Романова подчеркнула, что, по данным эпидотчётов, заболевшие пренебрегали мерами профилактики, в частности, не соблюдали масочный режим.

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что необходимо строго соблюдать требования Роспотребнадзора: масочный режим, социальную дистанцию, гигиенические правила.

«Если мы не будем этого делать, у нас не получится сдержать рост заболеваемости. Придётся снова возвращаться к ограничениям. А этого не хочет никто», — сказал Коновалов.

Минздраву республики поручено проработать схему возобновления деятельности стационаров для больных COVID-19 на случай дальнейшего роста заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 4883 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4465 человек.

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