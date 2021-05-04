Элиста, , 11:33 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек, сообщает региональный оперштаб 4 мая. Это вдвое больше, чем днём ранее.

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 146 пациентов с COVID-19. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 292 жителя Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 474 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 784 пациента.

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