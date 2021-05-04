Казань, , 11:34 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 35 носителей коронавируса. Днем ранее заболели 39 человек. Всего по состоянию на 4 мая подтверждено 20 602 случая инфицирования, сообщает общероссийский оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели всего 17 619 пациентов, за сутки выписались 10 человек. Скончались за все время 465 инфицированных SARS-CoV-2. Новых жертв инфекции за сутки не зафиксировано. Активными больными на сегодняшний день остаются 2518 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии массовая вакцинация населения ведется препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Всего поступило в республику 297 592 дозы, привито на 1 мая 255 274 человека (86% от поступивших доз).

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