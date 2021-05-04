Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявили 104 заражения коронавирусом, что на семь меньше, чем днем ранее, сообщает 4 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Треть пациентов (34), у которых лабораторно подтвердился коронавирус, составляют жители Екатеринбурга. Кроме того, новый вирус выявлен у жителей Арамильского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского городского округа, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов.

С начала пандемии на Среднем Урале зафиксировано 86 599 случаев заражения. На сегодняшний день в больницах лечение получают 229 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Из них 229 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 85 подключены к аппаратам ИВЛ.

Число оправившихся от болезни достигло 80 314 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 8142 свердловчанина. За последние сутки подтвердили восемь летальных исходов.