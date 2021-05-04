Краснодар, , 11:27 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 мая в региональном оперативном штабе. За предыдущие сутки было подтверждено 92 новых случая заражения.

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В Краснодаре подтверждено 17 новых случаев заражения, в Динском районе — 10, в Горячем Ключе и Армавире — восемь. Еще по четыре новых случая инфекции подтверждено в Анапе, Каневском, Выселковском и Северском районе. В Сочи, Геленджике, Славянском, Тихорецком, Новокубанском и Крымском районах выявили по три пациента.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 45 883 случаев заражения. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 808,4. Выздоровели 403 61 человек. Скончались 2 717 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 63 человека, еще двое на ЭКМО.