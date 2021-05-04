Иркутск, , 11:27 — REGNUM По состоянию на утро 4 мая 2021 года на территории Иркутской области паводковая обстановка стабильная, уровни воды на реках ниже критических отметок. Об этом информирует территориальное управление МЧС РФ.

На реках западных и верхнеленских районов области наблюдается чистая вода, остаточные забереги, местами ледоход, а также ледостав с полыньями и закраинами до 80%; на реках центральных и северных районов области — ледостав с закраинами и полыньями до 30%, ледоход.

Хвост ледохода на реке Лене находится в 98 км выше города Усть-Кут, в районе поселка Боярск Усть-Кутского района. Голова ледохода находится в 55 км ниже села Подымахино Усть-Кутского района, в 103 км ниже Усть-Кута, динамика таяния льда за сутки составила 55 км вниз по течению.

В Киренском, Катангском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах продолжают работать оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области.

«Основная наша задача — оказание оперативной помощи населению в случае подъёма воды. Большое внимание уделяется специалистами обучению населения. Во время подворовых обходов разъясняем жителям меры безопасности и алгоритм действий на случай экстренной эвакуации. На особом контроле — дома, где проживают многодетные семьи, пожилые и люди с ограниченными возможностями», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев.

Как сообщало ИА REGNUM, река Нижняя Тунгуска освободится ото льда примерно 5 мая в районе села Подволошино Катангского района, 7 мая — в районе села Преображенка, а к 10 мая ледоход достигнет села Ербогачён.

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