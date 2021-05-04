Саранск, , 11:26 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован один летальный случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Женщина 1935 года рождения попала в больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии.

Мужчина 1937 года рождения с аналогичным диагнозом, осложненным внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией имел хронические патологии, в том числе, ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 246 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 185 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 1788 человек.

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