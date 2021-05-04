Красногорск, , 11:27 — REGNUM В период майских праздников пункты вакцинации в Подмосковье будут работать на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«Пункты вакцинации в Подмосковье будут работать все длинные выходные», — отметил глава региона.

Выбрать наиболее удобный пункт вакцинации можно при помощи интерактивной карты covid.mz.mosreg.ru. Причем возможность сделать прививку есть как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах, расположенных в торговых центрах и СНТ.

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