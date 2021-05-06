6 мая 2021 | Время чтения 7 мин

К началу Великой Отечественной войны Советский Сахалин подошёл в самом сложном состоянии из всех регионов СССР: на страну совершила нападение гитлеровская Германия, а фактически «под боком» у одного из самых отдалённых регионов страны — тогда ещё «вероятный противник» — Япония.

Ольга Демиденко, , 07:00 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны Сахалинская область как отдельный субъект не существовала. Основанная в октябре—ноябре 1918 года, она до 1922 года находилась в составе Дальневосточной Республики, затем Сахалинский округ был административно-территориальной единицей Дальневосточного края. С 1938 по 1947 годы, на которые пришлись и годы Великой Отечественной войны, область входила в состав Хабаровского края.

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года

До начала Великой Отечественной войны на Северном Сахалине проживало 117 тыс. человек. Южная часть Сахалина, именуемая тогда «Префектурой Карафуто», входила в состав Японии. Там проживало около 400 тыс. человек: порядка 360 тыс. японцев, 23 тыс. корейцев. Около 400 человек русского населения.

К началу Великой Отечественной войны Советский Сахалин подошёл в самом сложном состоянии из всех регионов СССР: на страну совершила нападение гитлеровская Германия, а фактически «под боком» у одного из самых отдалённых регионов страны — тогда ещё «вероятный противник» — Япония.

Карафуто. Префектура и новый корпус конференц-зала. 1940-1941

Советские войска вступили в город Тойохара (в наст. время Южно-Сахалинск)

П. Ломов (первый слева) с однополчанами. Участвовал в боях за освобождение Южного Сахалина

Тем не менее Советский Сахалин встретил весть о начале войны достойно, как и весь советский народ.

Из-за удалённости весть о начале Великой Отечественной войны пришла на остров к вечеру 22 июня 1941 года.

На Северном Сахалине была начата мобилизация в ряды Красной Армии. На фронт ушли более 10 тысяч сахалинцев. Те, кто остался в тылу — ковали Победу на трудовом фронте.

Уже в 1940 году на Северном Сахалине насчитывалось более 10 тысяч стахановцев, нефтедобывающий комплекс региона добыл более полумиллиона тонн нефти. С первых же дней войны нефтяники Северного Сахалина приложили все усилия для наращивания объёмов добычи нефти — фронту необходимо было топливо. С 1941 по 1945 годы нефтяная промышленность Северного Сахалина достигла рекордных показателей добычи — 2,4 млн тонн нефти.

В невероятно тяжелых условиях, учитывая, что на фронт ушли взрослые, профессиональные рабочие и инженеры, был построен Нефтепровод Оха — Комсомольск-на-Амуре.

Нефтепромысел на Сахалине

Агитационный плакат в период войны

С не меньшим упорством трудились в годы Великой Отечественной войны шахтёры Сахалина. Уже в первый военный 1941 год шахтёры выдали на гора 687 тыс. тонн угля. Всего же за годы войны на Северном Сахалине было добыто 2 млн тонн угля.

Без сна и отдыха работали рыбаки островного региона. Рыбацкие сейнеры выходили в море без передышки. Круглосуточно работали 20 крупных рыбозаводов, 5 баз с посольными ёмкостями. Рост добычи увеличивался из года в год, с 1941 по 1945 годы рыбаки Советского Сахалина добыли свыше 1 млн центнеров рыбы.

Очень тяжело было на лесозаготовках: из малонаселённого региона ушли на фронт тысячи трудоспособных мужчин, к лесозаготовкам привлекали женщин, стариков и детей. Тем не менее за военные годы островные лесозаготовители дали стране свыше 1 млн кубометров древесины.

На советской части острова в военные годы были построены промышленные комбинаты по производству мебели, бочкотары, пиломатериалов. На предприятиях, выполнявших военные заказы, увеличилось производство кожевенных изделий, шорно-седельных изделий, обуви, меховой одежды и обуви для фронта.

Шахта. Сахалинская область ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»

Известный буровик Григорий Трафимович Подшивайлов (слева) за работой

Не остановило работу и сельское хозяйство, даже несмотря на то, что работать приходилось в основном подросткам и женщинам. Они смогли увеличить посевные площади, в основном под картофель и другие овощи. Всё — для фронта, всё — для Победы!

Советский Сахалин в годы войны жил и работал, как и вся страна — терпя огромные лишения, без сна и отдыха работая на нужды фронта, помогая своим воюющим отцам, мужьям, братьям и сыновьям.

Врагу не место у границ СССР!

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Войска Красной Армии добили фашистского зверя в его логове — Берлин был повержен, Германия подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции. Но Вторая мировая война не была закончена.

У самого порога Советского Союза стоял хорошо вооружённый и очень коварный враг — милитаристская Япония.

Уже давно историки нашли множество доказательств союзничества Японии с гитлеровской Германией. На счету японских военных были такие чудовищные преступления против человечности, перед которыми меркнут даже зверства фашистских палачей: вырезанный и залитый кровью китайский Нанкин, «Отряд 731», где ставились дикие по своей жестокости эксперименты над беременными китайскими женщинами. Продолжали гибнуть солдаты и офицеры союзников СССР в той войне — США и Великобритании.

Японский пограничник на посту

Верный своим союзническим обязательствам, взятым на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, Советский Союз присоединился к ультиматуму западных держав, объявив войну Японии.

8 августа 1945 года в 11:00 по забайкальскому времени народный комиссар, министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил послу Японии Наотаке Сато о том, что Советский Союз объявил войну Японии, а также о том, что с 9 августа 1945 года советское правительство будет считать себя воюющим с Японией.

Ровно через одну минуту после наступления полуночи 9 августа Красная Армия начала вторжение одновременно на трёх фронтах к востоку, западу и северу от Маньчжурии.

Сахалинская область. 1945

В городе Сикука (в наст. время Поронайск). 1945

Советская пехота переходит границу Маньчжурии. 9 августа 1945 г

Советские войска провели блестящую Маньчжурскую операцию, освободили северный Китай и Корею.

Сахалин стал советским!

11 августа командование 2-го Дальневосточного фронта приступило к операции по освобождению Южного Сахалина от японцев. Проведение операции было возложено на 16-ю армию под командованием генерал-лейтенанта Леонтия Черемисова и Северную Тихоокеанскую военную флотилию под командованием вице-адмирала Владимира Андреева.

Леонтий Георгиевич Черемисов

Нашим войскам противостояли японская 88-я пехотная дивизия под командованием генерал-лейтенанта Тоитиро Минэки, части пограничной охраны, отряды резервистов.

Наступление советских войск завершилось победой и полной капитуляцией Японии на Сахалине 25 августа 1945 года. Последними боевыми действиями на острове стал десант на порт Маока (Холмск), через который японцы пытались вывозить ценности и эвакуировать оставшихся военных. В результате операции в плен было взято 18 320 солдат и офицеров противника.

Советские войска на улице Маока (в наст. время Холмск). 1945

Советские подводные лодки в Маоко (в наст. время Холмск). 1945

Курилы — советские!

С 18 августа по 1 сентября была проведена десантная операция по освобождению Курильских островов от японцев.

К началу операции на Курильских островах оставалась японская военная группировка численностью свыше 80 тыс. солдат и офицеров, более 200 орудий, 60 танков. Аэродромы на Курилах были рассчитаны на 600 самолётов, но, как отмечают военные историки, авиация к тому моменту была отозвана.

Но остановить Советскую Армию, победившую фашизм, уже ничто не могло. Япония была полностью повержена, Курильские острова перешли во владение СССР.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора в Токийском заливе был подписан пакт о безоговорочной капитуляции Японии. Со стороны СССР его подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Его имя сегодня носит остров Малой курильской гряды.

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года

Герои Сахалина и Курил

Герой Советского Союза Леонид Миронов. Звание присвоено за образцовое выполнение заданий командования во время Советско-японской войны. Сторожевой корабль под его командованием (СКР-2) преобразован в гвардейский. Леонид Миронов также награжден орденами Ленина — дважды, орденом Красного знамени — дважды, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной звезды, медалями.

Герой Советского Союза Леонид Миронов

Герой Советского Союза Иван Юмашев — звание присвоено за подвиг в ходе Курильской десантной операции.

Герой Советского Союза Иван Юмашев

Герой Советского Союза Тимофей Почтарев — во время Курильской операции подразделение майора Почтарева захватило штаб японского батальона, принудило к капитуляции в несколько раз превосходящие силы врага.

Герой Советского Союза Тимофей Почтарев

Только за Курильскую десантную операцию девять советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза.

Открытие памятника воинам погибшим в августе 1945 года при освобождении Маока ( в наст. время Холмск). 1945