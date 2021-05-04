Саранск, , 11:25 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 185 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 18 человек, всего с начала пандемии выздоровел 18 151 житель Мордовии. 246 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая, накануне от COVID-19 скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1788 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 3 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 400 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1993 человек.