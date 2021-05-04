Сибиряков предупредили об опасности схода лавин
Красноярск, 4 мая, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В горных районах Красноярского края 5 мая лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Лавина
По данным ведомства, опасность схода лавин также сохраняется в горных районах Хакасии и Тувы.
Как сообщало ИА REGNUM, в горах Тункинского района Бурятии ищут двух пропавших туристов из Красноярского края.
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