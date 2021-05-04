Южно-Сахалинск, , 11:23 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поставил задачу заменить за три года дизельные пассажирские автобусы на газовые и электрические, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в правительстве островного региона.

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Чиновникам предстоит разработать программу обновления муниципального парка автобусов.

«На обновление автопарка планируем привлекать федеральное финансирование и частные средства на правах концессии», — сказал Лимаренко.

Перевозками пассажиров на Сахалине занимаются 26 предприятий. Внутри районов задействованы 646 автобусов, на межмуниципальных перевозках — 201 автобус.

В Южно-Сахалинске на газомоторном топливе уже работают 85 автобусов. Обновить в столице островного региона необходимо ещё 331 автобус, 125 из них будут работать на электричестве, остальные — на газомоторном топливе.

«Дизельный автобус за поездку на 100 километров тратит топлива примерно на 2200 рублей, то газовый — на 700 рублей. Стоимость «заправки» электробуса — меньше 600 рублей», — пояснили в правительстве Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина намерены к 2025 году достичь «углеродной нейтральности» островного региона, заявил губернатор области Валерий Лимаренко, комментируя ежегодное послание президента РФ Владимира Путина, которое он огласил 21 апреля.