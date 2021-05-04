Саратов, , 11:27 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 4 мая от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 945 жителей. За сутки умерли еще два пациента с коронавирусом.

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Как уточняет облминздрав, жертвами новой коронавирусной инфекции стали 54-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 4,6 тыс. пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за минувший день выписались по выздоровлению от коронавируса 107 пациентов. Всего по данным на 4 мая зарегистрировано 59 535 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели с начала наблюдения 53 990 пациентов.

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