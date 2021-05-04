Омск, , 11:22 — REGNUM Комитет по культуре администрации Колосовского муниципального района Омской области подписал многомиллионный контракт с подрядчиком, в задачи которого входит реконструкция старого дома культуры в детскую школу искусств, передаёт ИА REGNUM.

Цена контракта составляет 81 679 218,36 рубля. Источник финансирования — средства федерального, областного и местного бюджетов. Работы будут проводиться на улице Кирова, 2А в селе Колосовка. Продолжительность строительства составит 17 месяцев, то есть завершить работы должны к 30 сентября 2022 года.

Исполнителем в результате аукциона выбрано ООО «АРТ РемСтрой». Данная компания учреждена в мае 2007 года с основным видом деятельности «разборка и снос зданий». Владелец и директор — Карен Мартоян. В компании числится около 40 сотрудников. Уставный капитал — 20 тыс. рублей. Фирма была исполнителем почти 200 госконтрактов на общую сумму более 3 млрд рублей.