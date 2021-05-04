Архангельск, 5 мая, 2021, 00:12 — ИА Регнум. Первые корабли русского морского флота спущены на воду в Соломбале. После постройки Санкт-Петербурга Петр перевел на его верфи всех корабельных мастеров, верфь в Соломбале замерла, и ожила при Анне Иоанновне. А в наше время автор ИА REGNUMВладимир Станулевич обнаружил на берегу Северной Двины, на месте Адмиралтейства 1737 года, водоем правильной прямоугольной формы. Можно предположить, что это сухой док времен крыловской верфи, отмеченный на плане Архангельска XVIII века. Рядом на плане есть и второй — следы которого тоже удалось найти.

Владимир Станулевич @ ИА REGNUM 1

На этом живописном берегу стояла верфь купца Крылова. Здесь были построены десятки торговых судов.

Владимир Станулевич @ ИА REGNUM

В одной из частей старинного судового набора торчит гвоздь из слоистого старинного железа. XVIII век.

Владимир Станулевич @ ИА REGNUM 1

На берегу лежат несколько жерновов, рядом — остатки бревенчатых береговых конструкций.

Владимир Станулевич @ ИА REGNUM 2

Подробности в материале Владимира Станулевича «Остатки Адмиралтейской верфи в Архангельске под угрозой уничтожения».