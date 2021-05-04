Астана, 4 мая, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил вакцинировать от коронавируса два миллиона человек в мае. Об этом он заявил 4 мая на заседании правительства.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сказал, что прививки получили 15% населения, подлежащие вакцинации населения. Мамин отметил, что властям необходимо обратить особое внимание на вакцинацию сельского населения.

«В мае поручаю обеспечить вакцинами свыше двух миллионов человек», — сказал премьер-министр.

Отметим, в настоящее время в Казахстане используют три вакцины против коронавируса: российскую «Спутник V», казахстанскую QazVac и китайскую Hayat-Vaх.

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