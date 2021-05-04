Ставрополь, , 11:20 — REGNUM На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Росимущества Александра Ковалева. Его подозревают в нанесении ущерба на сумму 168 млн рублей, сообщили 4 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Своими противоправными действиями руководитель Росимущества лишил Российскую Федерацию земельного участка площадью более 140 тысяч кв. метров. Сумма ущерба составила более 168 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Из подробностей дела известно, что в декабре 2020 года при участии главы Росимущества был продан участок земли в Петровском районе. Одна из организаций приобрела его по цене, значительно ниже кадастровой стоимости. Следствие установит вину подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, в Ставропольском крае по поручению его главы Владимира Владимирова проводится антикоррупционная проверка в отношении всех чиновников правительства и других органов власти. Поводом к ней послужили аресты двух вице-премьеров — Александра Золотарева и Романа Петрашова.