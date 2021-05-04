Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону по итогам рейдов по контролю за соблюдением масочного режима пассажирами общественного транспорта, проведённых в апреле, выявлено почти 850 нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Всего в апреле текущего года мониторинговые группы проинспектировали более 16 330 транспортных средств. В ходе проверок установлено 847 нарушений со стороны пассажиров общественного транспорта», — уточнили в мэрии.

В ходе самостоятельных проверок, проводимых перевозчиками, выявили 74 водителей-нарушителей.