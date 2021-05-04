Воронеж, , 11:18 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 4 мая. Накануне, 3 мая, сообщалось о 152 новых носителях инфекции.

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Признаны выздоровевшими после коронавирус за последние сутки 150 человек. Скончались пять пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено уже 81 173 случая заражения коронавирусом, выздоровели 76 557 человек. Скончались 3 262 пациента с коронавирусом.