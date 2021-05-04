Сан-Хосе, США, , 11:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл в овертайме команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:2.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 4:4. На голы «Сан-Хосе» в исполнении оформившего в матче дубль Эвандера Кейна (4-я и 28-я минуты), чешского форварда Томаша Гертла (22-я) и швейцарского нападающего Тимо Майера (44-я), «Колорадо» ответил шайбами финского форварда Микко Рантанена (6-я), российского нападающего Валерия Ничушкина (42-я), шведского форварда Габриэля Ландескога (49-я) и Назема Кадри (57-я).

Победу в овертайме гостям принес гол Андре Бураковски (61-я).

Российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Его одноклубник — российский защитник Николай Кныжов — не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», одержавший третью подряд победу, 6 мая снова встретится с «Сан-Хосе», который потерпел третье подряд поражение.