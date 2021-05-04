Москва, , 12:31 — REGNUM Правительственная комиссия настаивает на разработке поправок в нормативно-правовые акты для обеспечения безопасности мореплавания. Об этом говорилось на заседании комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и пропавших без вести в результате крушения судна «Онега».

Изменения также необходимы для предупреждения травматизма при производственной деятельности, повышения ответственности за каждый аварийный случай на всех уровнях управления, а также дисциплины и организованности экипажей судов рыбопромыслового флота.

Кроме того, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству совместно с Минфином разработать меры по модернизации спасательных судов, которые позволят продолжить дежурства судов-спасателей на необходимом для обеспечения безопасности мореплавания уровне.

В работе комиссии также приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 декабря 2020 г. в Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля затонуло находящееся на промысле рыболовное судно «Онега», в ходе поисково-спасательных мероприятий два члена экипажа судна «Онега» спасены, 17 человек пропали без вести. Регионами, Фондом социального страхования (ФСС), страховой компанией и работодателем проведены выплаты семьям на общую сумму более 40 млн рублей.

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