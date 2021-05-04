Пенза, , 11:27 — REGNUM В Пензенской области за минувший день зарегистрированы 86 новых носителей коронавируса. Накануне заболели 84 жителя. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 4 мая, подтвердили у 45 248 человек.

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Выздоровели после болезни 42 555 пациентов, за сутки — 89 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 665 жителей, пятеро — за сутки. Активными больными на сегодняшний день остаются 2028 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, двухнедельный карантин введен во всех школах и детских садах Самарканда. Решение о переводе школьников на дистанционное обучение связано с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом. Обучение в школах возобновят с 10 мая.

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