Пермь, , 11:16 — REGNUM В Перми с начала 2021 года 640 человек взамен жилья в аварийных домах получили новое комфортабельное жилье, сообщает пресс-служба мэрии.

За счет программ по ликвидации аварийного жилья в столице региона расселено 250 жилых помещений, площадь которых составила более 9 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, в 2021 году Перми выделен беспрецедентный объем средств на расселение аварийного жилого фонда — 3,1 млрд рублей. Такое финансирование позволит предоставить новое жилье для 3,7 тыс. человек.