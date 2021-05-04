Дубай, ОАЭ, , 11:16 — REGNUM Предприниматель Павел Дуров опубликовал новую фотографию в своём Instagram-аккаунте. Это первая его активность в соцсети за последние три года.

https://www.instagram.com/p/COaTBewMbhO/

Пользователи Сети активно обсуждают «возвращение» предпринимателя — за несколько часов публикацию прокомментировали более трёх тысяч человек. Многие благодарят Дурова за создание соцсети Telegram, а также просят его дать интервью журналисту Юрию Дудю для YouTube-канала «вДудь».

"Тот момент, когда твой новый пост — это целое событие в Инста мире», — прокомментировал пользователь petr_dobrov.

«Ты крутой!» — написала популярная российская певица Сати Казанова.

«Когда к Дудю?», — спрашивает пользователь imfindyoumydearfriend.

«Дай уже интервью Дудю, господи, Паша!» — прокомментировал vmodenov.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссёр Родион Чепель снял документальный фильм про Павла Дурова. Премьера киноленты состоялась 24 апреля 2021 года на онлайн-сервисе KION.

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