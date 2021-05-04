Дубай, ОАЭ, 4 мая 2021, 11:16 — REGNUM Предприниматель Павел Дуров опубликовал новую фотографию в своём Instagram-аккаунте. Это первая его активность в соцсети за последние три года.
https://www.instagram.com/p/COaTBewMbhO/
Пользователи Сети активно обсуждают «возвращение» предпринимателя — за несколько часов публикацию прокомментировали более трёх тысяч человек. Многие благодарят Дурова за создание соцсети Telegram, а также просят его дать интервью журналисту Юрию Дудю для YouTube-канала «вДудь».
"Тот момент, когда твой новый пост — это целое событие в Инста мире», — прокомментировал пользователь petr_dobrov.
«Ты крутой!» — написала популярная российская певица Сати Казанова.
«Когда к Дудю?», — спрашивает пользователь imfindyoumydearfriend.
«Дай уже интервью Дудю, господи, Паша!» — прокомментировал vmodenov.
Как сообщало ИА REGNUM, режиссёр Родион Чепель снял документальный фильм про Павла Дурова. Премьера киноленты состоялась 24 апреля 2021 года на онлайн-сервисе KION.
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