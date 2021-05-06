6 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Омская область в годы Великой Отечественной войны проводила на фронт 300 тысяч человек. Больше половины воинов-омичей не вернулись домой. Омск в годы войны принял порядка 200 эвакуированных промышленных предприятий, 60 госпиталей, десятки учебных заведений, музеев, театров, сотни тысяч человек.

Татьяна Иващенко, , 06:00 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны Омская область проводила на фронт 300 тысяч человек. Почти 152 тысячи из них погибли.

Парад офицеров и курсантов на улице Ленина. Омск. 09.05.1945

На берегах Иртыша сформировали шесть стрелковых, две кавалерийские дивизии, добровольческую стрелковую бригаду, отдельную морскую стрелковую бригаду, другие воинские части.

Омичи защищали Москву, сражались на Курской дуге, насмерть стояли у стен Сталинграда, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику, Берлин.

По данным «Омской губернии», за мужество и героизм награждены высокими наградами тысячи воинов-омичей. Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы стали 172 омских фронтовика.

Трамвайный мост через реку Омь. Омск. 1942

Построение 1-го Омского военно-пехотного училища с Боевым знаменем. Омск. 1943-1945

Летний клуб в полевом лагере 1-го Омского военно-пехотного училища имени М.В. Фрунзе. Омск. 1942

В Омске в 1941 году насчитывалось порядка 260 тыс. человек. В годы войны город принял около 200 эвакуированных промышленных предприятий, 60 госпиталей, десятки учебных заведений, музеев, театров, сотни тысяч человек.

Начало

В день, когда нацистская Германия вторглась в СССР, — 22 июня 1941 года — в Омске прошли многотысячные митинги.

В райвоенкоматы начали поступать заявления от добровольцев, желающих попасть в действующую армию. В Омске и области были сформированы 282-я, 264-я, 308-я стрелковые дивизии, 70-й батальон морской пехоты и другие воинские подразделения.

Командный состав 364-й стрелковой дивизии: в 1-м ряду 2-й слева командир дивизии генерал-майор Ф.Я. Соловьев, рядом справа полковник Л.И. Виниковский. 1942

308 стрелковая дивизия. Первомайский парад. 1943

Гуртьев Леонтий Николаевич, генерал-майор, командир 308-й стрелковой дивизии на наблюдательном пункте. 1943

Промышленность и помощь населения

Из центральной части страны в Омск эвакуировали целые предприятия вместе с рабочими и их семьями. Людей нужно было обеспечить всем необходимым, в том числе жильём и питанием. Перебазированные объекты нуждались в помещениях и электроэнергии.

В исторической справке администрации Омска сообщается, что промышленности передали целый ряд помещений медицинских и образовательных учреждений. Также в них организовывались госпитали.

Вопросы по увеличению мощностей электростанций, водопровода, канализации, строительству жилья, трамвайных линий, а также по подготовке к зиме, заготовке топлива и продовольствия в Омске решал председатель исполкома горсовета Иван Васильевич Черезов.

Сборочный цех самолетов Як-9 завода № 174. Омск. 1942

Чтобы обеспечить людей продовольствием, свободные площади парков и скверов засевались овощами и картофелем. Население сдавало в государственный фонд обороны деньги, ценности, мясо, зерно, тёплые вещи.

Как уточняет исторический архив Омской области, к лету 1944 года от населения региона в фонд обороны поступило 238 263 000 рублей, 1 кг 899 г. золота, 63 кг 748 г. серебра, 61 г. платины. Также на средства трудящихся изготовили и отправили на фронт пять бронепоездов, три бани-поезда, пять дивизионных артиллеристских автомастерских, десять ремонтных танковых автомастерских. Среди населения собрали 13 374 пары лыж.

Культура

В Омске и во время войны функционировали театры, кинотеатры, музеи, клубы. На омской сцене играли актеры эвакуированных театров им. Вахтангова, «Ромэн». Зимой устраивались городские ёлки, летом обустраивались пляжи.

Последний сеанс в кинотеатрах Омска начинался в 23 часа.

Ударный труд

Омичи в годы войны ударно трудились, следуя лозунгу «Каждый труженик тыла — помощник Красной Армии». Работа шла в тяжелейших условиях. Станки при отсутствии готовых заводских корпусов размещались под открытым небом.

Танки Т-34 на территории Завода № 174. Омск. 1943

Вручение переходящего Красного Знамени ГКО коллективу завода № 166. Омск. 1944

«Люди, несмотря на суровый сибирский мороз, стояли целыми сутками у станков, производя военную продукцию», — рассказывают в мэрии Омска. Производственные нормы выполнялись на 200−500%.

Из-за острой нехватки транспорта по перевозке грузов для этих целей пришлось переоборудовать трамваи. Плохая отопительная система приводила к пожарам. Во многих заводских домах на одного человека приходилось до 1 кв. м жилой площади. Скученность людей приводила к болезням. Но, несмотря на все тяготы, жизнь в Омске продолжалась: строилось жильё, открывались мастерские, возводились мосты…

Добавим, по состоянию на май 2021 года в Омской области проживают около 7 тыс. ветеранов, из них более 300 человек — участники Великой Отечественной войны. По состоянию на апрель 2020 года в регионе проживали около 500 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Омск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.