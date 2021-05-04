Хоринский район, Бурятия, , 11:12 — REGNUM В Хоринском районе Бурятии задержан местный житель по подозрению в поджоге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение о возгорании здания религиозной организации в селе Тэгда поступило в дежурную часть вечером 2 мая.

По данным СМИ, в евангельской церкви «Христа Спасителя» обгорел амвон. В настоящее время правоохранители устанавливают ущерб. Уголовное дело возбуждено за умышленное повреждение чужого имущества путём поджога.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Хоринский» задержан ранее судимый за наркопреступление 27-летний местный житель», — отметили в министерстве.

По его словам, в тот день он распивал спиртные напитки. Ночью мужчина пошёл к церкви, взяв с собой солярку, разбил окно, залез внутрь и устроил пожар. Мотивы своих действий подозреваемый не объяснил.

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