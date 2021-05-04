Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Глава петербургской «Единой России» и спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подал документы на участие в праймериз своей партии по 3-му избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания в сентябре 2021 года и хочет возглавить общегородскую часть списка «ЕР» на этих выборах.

«Вячеслав Макаров обратится в президиум Регионального политического совета, чтобы возглавить общегородскую часть списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга», — сообщили 4 мая в пресс-службе Заксобрания.

Напомним, 27 апреля Макаров подал документы для участия в праймериз в Государственную Думу по спискам своей партии от Санкт-Петербурга, что противоречит ранее обнародованным политическим планам спикера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Макаров не раз подчеркивал, что на выборах в сентябре 2021 года намерен баллотироваться исключительно в ЗакС Петербурга. Но 25 марта 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что видит Макарова в роли главы группы депутатов от Петербурга в новом составе Госдумы.

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Через месяц, 20 апреля, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал предложение об участии Вячеслава Макарова в выборах нового состава Государственной думы в качестве кандидата от Петербурга.

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