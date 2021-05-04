Санкт-Петербург, 4 мая, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Глава петербургской «Единой России» и спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подал документы на участие в праймериз своей партии по избирательному округу №3 на выборах депутатов Законодательного собрания в сентябре 2021 года и хочет возглавить общегородскую часть списка «ЕР» на этих выборах.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

«Вячеслав Макаров обратится в президиум регионального политического совета, чтобы возглавить общегородскую часть списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга», — сообщили 4 мая в пресс-службе Заксобрания.

Сам Вячеслав Макаров высказал надежду на то, что региональный политсовет «Единой России» выберет в общегородскую часть списка, составляющую пять человек, «достойных людей, которые работали в партии, занимались волонтерской деятельностью, помогали, которые очень много сделали для нашего города».

«И я уверен, что коллеги-члены политсовета окажут мне доверие и поручат возглавить список в Законодательное собрание Санкт-Петербурга», — сказал Вячеслав Макаров.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 14 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Напомним, 27 апреля стало известно, что Макаров подал документы для участия в праймериз в Государственную Думу по спискам своей партии от Санкт-Петербурга, что противоречило ранее обнародованным политическим планам спикера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Макаров не раз подчеркивал, что на выборах в сентябре 2021 года намерен баллотироваться исключительно в ЗакС Петербурга. Но 25 марта 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что видит Макарова в роли главы группы депутатов от Петербурга в новом составе Госдумы.

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Через месяц, 20 апреля, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал предложение об участии Вячеслава Макарова в выборах нового состава Государственной думы в качестве кандидата от Петербурга.