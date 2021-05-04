Москва, , 11:10 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 7770 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 7770 новых случаев заражения выявлены в 82 субъектах Федерации из 85. При этом 12,2% случаев не имеют клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 337 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 6755 человек.

Некоторое улучшение ситуации с коронавирусом наблюдается в Москве — за сутки в столице выявили 2050 новых случаев заражения. Стабильной остается ситуация в Санкт-Петербурге — 709 случаев за сутки.

Далее следуют: Московская область (625), Ростовская область (220), Воронежская область (149).