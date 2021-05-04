Шемышейский район, Пензенская область, , 11:24 — REGNUM В Пензенской области в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением самоходного плавающего транспортного средства с причинением крупного ущерба»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Установлено, что трое пензенцев 1968, 1970 и 1981 годов рождения находились на реке Уза в 3,5 километрах от рабочего поселка Шемышейка. Воспользовавшись рыболовной сетью, злоумышленники выловили 229 экземпляров различных видов рыб, чем причинили ущерб водным биоресурсам региона на общую сумму более 100 тыс. рублей. Со слов нарушителей, рыбу они ловили для личных нужд. При этом о запрете на вылов рыбы с использованием сети рыбаки знали. Мужчины полностью признали свою вину. В ходе осмотра места происшествия были изъяты сеть и самоходное плавающее средство.

Браконьерам грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге и Ленобласти 127 жителей обоих регионов привлечены к административной ответственности за незаконный лов рыбы в российской части Финского залива. У браконьеров было изъято лесковых сетей общей длинной 1050 метров, 517 экземпляров незаконно добытых водных биоресурсов общей массой 78 кг, в том числе 56 экземпляров судака, общей массой 22 килограмма.

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