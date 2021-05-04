Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту угона машины, которая потом «засветилась» в дорожно-транспортном происшествии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла на 2 мая на федеральной трассе М-7 «Волга» на границе Чебоксарского и Цивильского районов. По данным полиции, водитель «ГАЗели» при перестроении столкнулся с иномаркой «Шкода Рапид», которая двигалась в попутном направлении. Пострадавших нет.

Правоохранители выяснили, что за рулём «ГАЗели» находился лишенный водительских прав 27-летний житель Марпосада, поэтому машину поместили на спецстоянку.

На этом история не закончилась. В новочебоксарскую полицию обратился владелец «ГАЗели» с заявлением об угоне. По его словам, он оставил железного «коня» возле дома по улице Советской, а ключи находились в замке зажигания. Этим и воспользовался автоугонщик.

Правоохранители сообщают, что в настоящее время «ГАЗель» возвратили владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая у западного подъезда Чебоксар произошла крупная авария с участием четырёх транспортных средств: ранения получили семь человек, в том числе двое детей. У юных пассажиров, по предварительным данным, диагностированы ушибы.

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