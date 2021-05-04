Красногвардейский район, , 11:08 — REGNUM В Красногвардейском районе Оренбургской области пропало школьное ограждение. Школа села Кинзелька лишилась части чугунного забора, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования задержаны двое ранее судимых мужчин. По данным полиции, они разобрали ограждение. Во время обыска по месту жительства одного из злоумышленников во дворе в стоге сена обнаружили семь чугунных фрагментов ограждения.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.