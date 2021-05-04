Сеул, 4 мая 2021, 11:06 — REGNUM Завтра, 5 мая, в Южную Корею поступит 436 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»
По данным источников, вакцина прибудет в аэропорт Инчхон в 13:35 по местному времени на грузовом самолёте авиакомпании UPS Air Cargo.
Напомним, что правительство Южной Кореи подписало контракт с компанией Pfizer на поставку 33 млн доз вакцины. На сегодняшний день, в страну поступило 2 млн доз вакцины от общего объёма.
Отмечается, что в мае в страну поступит 1,75 млн доз вакцины Pfizer, в июне — 3,25 млн доз.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее вакцинировали от COVID-19 66 920 человек. В общей сложности в стране вакцинировали 3 466 908 человек.
Читайте также: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 85