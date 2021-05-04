Нью-Йорк, США, , 11:06 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин из-за травмы вынужден будет пропустить остаток сезона в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает Sportsnet.

В втором периоде матча регулярного чемпионат НХЛ с клубом «Вашингтон Кэпиталз» 29-летний российский хоккеист вступился за своего российского одноклубника — Павла Бучневича, который лежал на льду лицом вниз и которого начал бить по затылку нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон.

В итоге Уилсон получил 4+10 минут штрафа, а Панарин и Бучневич — по две минуты каждый. При этом Панарин также получил травму нижней части тела, в результате чего он не смог доиграть в матче и вынужден будет пропустить остаток сезона.

Отметим, в нынешнем сезоне Артемий Панарин провел 42 матча в составе «Рейнджерс» и набрал в них 58 (17 шайб + 41 результативных передач) очков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вашингтон» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.

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