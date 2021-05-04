Пермь, , 11:00 — REGNUM В Перми на территории бывшего авиационно-технического училища 3 мая прошла первая репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы. В торжественном марше прошли более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба Пермского института ФСИН.

Примечательно, в конце апреля краевые власти заявили, что участие военной техники в прохождении войск не предполагается. В Пермском институте ФСИН 4 мая принформировали, что планируется прохождение 15 единиц военной техники, стоящей на вооружении правоохранительных органов и вооруженных сил России.

На Парад в Пермский институт ФСИН России 9 мая будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, а также почетные граждане города Перми.

Стоит отметить, в 2020 году из-за пандемии парад был отменен. В 2021 году власти Прикамья приняли решение о проведении парада на площадке легендарного училища.

Напомним, в сентябре 1945 года по решению командования ВВС Троицкая высшая военно-авиационная школа механиков передислоцирована в Пермь на место расположения расформированной Молотовской военной школы авиамехаников. В 1950 году на ее базе создаётся Пермское военное авиационно-техническое училище ВВС. Оно просуществовало до марта 1999 года. Сейчас на территории бывшего училища находится Пермский институт ФСИН России.