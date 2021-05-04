Москва, , 10:58 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации одобрила заключение соглашения между операторами сотовой связи по построению сетей пятого поколения (5G). Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о соглашении по построению сетей сотовой связи 5G между «Ростелекомом», «Башинформсвязью», «Вымпелкомом» и «Мегафоном».

В ведомстве отметили, что данное соглашение, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи.

Напомним, что в России сети пятого поколения операторам предлагают строить в диапазоне 4,8−4,99 гигагерца, тогда как в других странах, где уже развернуты эти сети, используются частоты 3,4−3,8 гигагерца, но в России они заняты системами Минобороны, ФСО и «Роскосмоса». Совет безопасности России и президент РФ Владимир Путин решили, что освобождать эти частоты не соответствует интересам национальной безопасности.