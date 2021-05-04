Балей, Забайкальский край, , 10:57 — REGNUM Паводковая обстановка вновь обострилась в Забайкалье. Как сообщает газета «Вечёрка», под угрозу подтопления попал город Балей: там прорвало дамбу, которая каждую весну сдерживает талые воды и спасает жителей от подтопления.

Сейчас в Более полным ходом идут восстановительные работы, в которых задействованы 15 человек и техника.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Сретенском районе из-за ледового затора Шилка подтопила придомовые территории в некоторых селах.

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