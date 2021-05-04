Симферополь, , 10:56 — REGNUM Ряд отелей в Крыму закрывают бронирование мест на летний сезон из-за высокой загрузки. Об этом сообщил руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

«В зависимости от объекта высокий уровень бронирования в Большой Ялте, где-то уже до 80−90%, а на некоторых уже даже объявлен стоп. Следом идет Большая Алушта — тоже южный берег Крыма, высокий уровень бронирований — до 70−80% загрузка, менее популярные — по 60%», — цитирует Зелинского ТАСС.

По словам руководителя отделенияРоссийского союза туриндустрии, высокий спрос отмечается не только на южном берегу Крыма, но и менее востребованном западном и восточном побережье — там ряд отелей уже забронированы на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам властей Крыма, в 2021 году регион примет не менее 8 млн туристов Только в мае ожидается один миллион гостей. Отели уже бронируют места не только на лето, но и на осень.