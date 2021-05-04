Нур-Султан, , 10:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил солидарность с индийским народом в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

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«В это тяжелое время мы готовы объединить усилия с нашими индийскими друзьями с целью сдерживания пандемии и оказать посильную помощь», — написал казахстанский лидер в телеграмме премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления заболевшим. Президент также выразил уверенность, что Индия сможет преодолеть кризис и обеспечить возвращение к нормальной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Индии выявили 368 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев достигло 19,9 млн. За сутки скончались 3,4 тыс. человек.