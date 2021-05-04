Москва, , 10:54 — REGNUM У российского рэп-исполнителя Левана Горозии (известен как L`ONE) родился третий ребёнок. Об этом 4 мая он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COcLMWnpP_T/

«Мой самый важный трехочковый в жизни!» — написал Горозия. Имя и пол ребёнка пока неизвестны.

Ранее L`ONE сообщил, что вернул себе права на свой псевдоним. Ему удалось договориться с руководителями лейбла Black Star спустя два года после своего ухода.

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