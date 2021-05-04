Нальчик, 4 мая, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло ЧП на аттракционе в горах. Погибла туристка, совершавшая прыжок на альпинистской веревке (роупджампинг). По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 4 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Fullextreme Роупджампинг

Как установлено, 23-летняя жительница Ставропольского края решила совершить экстремальный прыжок с высоты. Однако во время прыжка девушка ударилась о скалы и получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

ЧП произошло 1 мая на территории селения Эль-Тюбю Чегемского района. По данному факту в отношении лиц, предоставлявших развлекательные услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть девушки, возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что организаторы аттракциона не рассчитали длину веревки, из-за чего девушка ударилась о скалы. В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование тела погибшей, устанавливаются обстоятельства происшедшего.