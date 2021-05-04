Новосибирск, , 10:51 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 72 случая.

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«Скончались ещё три пациента: женщины в возрасте 70 и 69 лет и мужчина в возрасте 76 лет. Всего в регионе умерли 1768 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 44 человека, на ИВЛ — девять пациентов».

Всего на утро сегодня, 4 мая, в регионе зарегистрирован 41 401 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2503 детей; 37 870 пациентов выздоровели (+13 за сутки).