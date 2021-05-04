Казань, , 10:53 — REGNUM В Казани многофункциональные центры в течение мая будут поочередно закрываться на методические дни. Начиная с 4 мая в отделениях МФЦ будут проводить обучение сотрудников.

В офисах МФЦ методические дни организуют ежемесячно, кроме января. Обучение сотрудников длится одинь день. На время майских праздников центры «Мои документы» изменили график работы. Так, выходными днями считаются 1,2,3,8,9,10,13 мая. С 4 по 7 мая все МФЦ должны работать с 9:00 до 17:00 (мск), но в эти дни ряд офисов, оформляющих документы, не будут работать или перейдут на дежурный режим, сроки готовности некоторых документов могут увеличиться.

ИА REGNUM ранее сообщало, в майские праздники сотрудники управления Роспотребнадзора по Татарии продолжат контролировать соблюдение требований, введенных из-за коронавируса. Под пристальное внимание во время длинных выходных попадут наиболее посещаемые жителями места — театры, торговые центры и кинотеатры.

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