Санкт-Петербург, 4 мая, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Российская авиакомпания Nordwind с 4 мая начинает выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Каир (Египет). Перелёты будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Пулково».

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Рейсы из Северной столицы в столицу Египта будут выполняться на самолете Boeing 737−800, рассчитанном на 189 пассажирских мест. Вылет из Петербурга запланирован на 12:45, а обратно на 19:00 (время везде местное). Время в пути составит 5 часов 15 минут.

Отметим, что из-за пандемии все пассажиры в возрасте от шести лет, в том числе граждане Египта, прибывающие на территорию этой страны, должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Египет.

«Сертификат должен быть на арабском или английском языках с печатью лаборатории, точной датой и временем отбора материала. Документ должен быть выдан официальной лабораторией, аккредитованной в государстве отправления», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля стало известно, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении полетов из России в аэропорты египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх. Ожидается, что эти рейсы возобновятся в конце мая 2021 года.