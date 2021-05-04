Новосибирск, , 10:44 — REGNUM Задолженность по зарплате за март работникам новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» будет погашена до 20 мая. При этом до 90 сотрудников продолжат работу на предприятии. Об этом было сказано на совещании в правительстве Новосибирской области сегодня, 4 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нет денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

В совещании под председательством вице-губернатора Сергея Сёмки участвовали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров, заместитель главы регионального минпромторга Вадим Васильев, генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов.

Так, по словам гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Амира Мифтахова, задолженность по зарплате работникам предприятия за март планируется полностью погасить до 20 мая. Также прорабатывается вопрос о погашении задолженности по зарплате за апрель 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам завода «Тяжстанкогидропресс». Дело возбуждено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

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