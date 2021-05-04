Волгоград, 4 мая 2021, 10:43 — REGNUM В Волгоградской области простились с пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, погибшими в ДТП в Ставропольском крае 30 апреля. Прощание состоялось 3 мая.
По данным местных СМИ, на церемонию прощания собралось множество людей — родные, одноклассники погибших девочек, спортсмены, тренеры просто жители города.
Как сообщало ИА REGNUM, пять девочек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае 30 апреля — микроавтобус, в котором баскетбольная команда ехала на состязания, врезался в грузовик. 3 мая в Волгоградской области был объявлен траур.