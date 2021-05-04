История вопроса

В Ставропольском крае 30 апреля 2021 года на автодороге "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, среди которых: грузовик и автобус. В автобусе находилось 14 детей, следовавших из Волгограда в Черкесск на соревнования, а также четверо сопровождающих. По меньшей мере шесть человек погибли, среди них есть несовершеннолетние. Оставшиеся в живых дети и сопровождающие получили ранения и были госпитализированы.