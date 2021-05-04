Грозный, 4 мая, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Чечне 3 мая отметили День свободы печати. Праздник был установлен Генассамблеей ООН в 1993 году. По случаю этого дня министр информации и печати республики Ахмет Дудаев поздравил представителей СМИ региона и наградил премией за участие в освещении событий в Чечне, главу субъекта РФ Рамзана Кадырова.

cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Ахмед Дудаев наградил главу Чеченской Республики, почетного президента ЧГТРК «Грозный», мобильного репортера Рамзана Кадырова благодарственным письмом и премией в размере одного оклада за плодотворную работу и активное содействие в освещение событий происходящих в регионе», — говорится в сообщении телекомпании.

Сумму премии ЧГТРК не назвала, однако, по данным портала «КавказПост», ее размер составил 24 тыс. рублей.