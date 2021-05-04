Таллин, , 10:39 — REGNUM Министерство юстиции Эстонии разработало поправки в законодательство, которые позволят передавать представителям стороны обвинения данные операторов мобильной связи практически при любом запросе прокуратуры.

Об этом сообщил Postimees, отметив, что в настоящий момент такое право действует лишь в отношении тяжелых преступлений, а разрешение дает суд.

«Законопроект рассматривает только то, кто дает разрешение», — отметила министр юстиции Марис Лаури.

В закон предполагается добавить пункт с общей формулировкой, согласно которой при выдаче разрешения следует учитывать тяжесть преступления и ущемление личных прав, вызываемое таким запросом, однако степень тяжести преступления и разрешенный предел ущемления прав при таком запросе никак не уточняются.