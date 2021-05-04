Москва, , 10:37 — REGNUM Представители ОДКБ приветствуют заключение договорённостей между Таджикистаном и Киргизией о прекращении столкновений на совместной границе. Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

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«В ОДКБ приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности Организации», — говорится в сообщении Зайнетдинова.

Столкновение жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана начались 29 апреля 2021 года. Конфликт перерос в вооружённые столкновения военных двух стран. Около 50 человек с обеих сторон погибли.